إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025

تعزّز إجراءات توثيق ملكية الصقور التي يشرف عليها نادي الصقور بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تنظيم البيانات وضبط ملكية الصقور عبر آلية معتمدة تضمن الالتزام بالقوانين البيئية، وبرز الاهتمام بهذا التوثيق من خلال التزاحم الذي شهده مركز التسجيل في منافسات كأس نادي الصقور 2025، الذي يقيمه نادي الصقور بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية على شاطئ نصف القمر بالخبر، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

وتستهدف عملية التوثيق رفع مستوى الوعي لدى الملاك بأهمية تسجيل بيانات الصقر وحفظ سجله الرسمي، بصفته إجراءً يضمن حماية البيئة وتنظيم انتقال الصقور وإثبات ملكيتها، إضافة إلى دوره في دعم استدامة هذا الموروث وترسيخ مسؤولية المالك تجاه القوانين البيئية المرتبطة بتربية الصقور وتنقلها.

وتبدأ خطوات التوثيق بإحضار الصقر إلى مقر التصحيح مصحوبًا بتقرير كشف طبي حديث لا يتجاوز شهرًا، على أن يكون الصقر معتمدًا لمزرعة الإنتاج أو يحمل شريحة إلكترونية، ثم يقر المالك بملكية الصقر وقابليته للتصحيح، فيما لا يتحمّل النادي أي التزامات خاصة بالمالك.

وتتولى لجنة المعاينة فحص الصقر لتحديد نوعه وجنسه، ويلتزم المالك بمراجعة منصة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية خلال أسبوعين لاستكمال استخراج شهادة الملكية.

وتشمل إجراءات التوثيق تعبئة نموذج معتمد بين نادي الصقور السعودي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يتضمن بيانات المالك وإقراراته، فيما تُدخل جميع البيانات في النظام الإلكتروني لضمان الدقة والشفافية, وبعد إتمام الإجراءات، تُسلّم نسخة إلكترونية إلى المالك عبر بيانات التواصل المسجلة لديه.

يذكر أن منافسات كأس نادي الصقور 2025 تشمل 48 شوطًا لمسابقة الملواح بإجمالي جوائز مالية تتجاوز عشرة ملايين ريال، إضافة إلى فعاليات مصاحبة تُقام خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو.