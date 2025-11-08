إلغاء مئات الرحلات الجوية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
ألغت شركات الطيران الأمريكية اليوم الجمعة مئات الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، استجابة لأمر إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بخفض حركة الطيران في أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد بسبب الإغلاق الحكومي.
وإلغي ما يقرب من 700 رحلة مجدولة، وفقًا لموقع فلايت أوير لتتبع اضطرابات الرحلات الجوية، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى أربعة أضعاف خلال أيام.
واختير 40 مطارًا في أكثر من عشرين ولاية لتخفيض حركة الطيران فيها، تشمل أتلانتا، ودالاس، ودنفر، ولوس أنجليس، وشارلوت، وفي بعض المناطق الحضرية، منها نيويورك وهيوستن وشيكاغو وواشنطن.
وتهدف إدارة الطيران الاتحادية إلى تقليل الخدمة بنسبة 10% في جميع أسواق “الحجم الكبير” للحفاظ على سلامة السفر, فيما تخطط شركات الطيران لتطبيق التخفيضات تدريجيًا.