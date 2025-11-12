إنجاز تاريخي غير مسبوق بتعاقد أكثر من مليون حاج قبل الموسم بـ 6 أشهر

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، تسجيل إنجاز تاريخي غير مسبوق بتعاقد أكثر من مليون حاج قبل موسم الحج بـ6 أشهر.
وأضاف في تصريحات إلى قناة الإخبارية على هامش مؤتمر ومعرض الحج، اليوم، أنه سيتم إقامة منتدى العمرة والزيارة في المدينة المنورة خلال يناير 2026.
ولفت إلى أن مؤتمر الحج والعمرة شهد مشاركة دارة الملك عبد العزيز، وذلك في ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين بحضور ومشاركة فاعلة لرئيس مجلس إدارة الدارة الأمير فيصل بن سلمان.
ونوه إلى أن مؤتمر ومعرض الحج استقبل أكثر من 160 ألف زائر من جميع دول العالم، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع 77 دولة لتنظيم شؤون حجاجها خلال المؤتمر.