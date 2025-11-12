إنجاز تاريخي غير مسبوق بتعاقد أكثر من مليون حاج قبل الموسم بـ 6 أشهر

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، تسجيل إنجاز تاريخي غير مسبوق بتعاقد أكثر من مليون حاج قبل موسم الحج بـ6 أشهر.

وأضاف في تصريحات إلى قناة الإخبارية على هامش مؤتمر ومعرض الحج، اليوم، أنه سيتم إقامة منتدى العمرة والزيارة في المدينة المنورة خلال يناير 2026.

ولفت إلى أن مؤتمر الحج والعمرة شهد مشاركة دارة الملك عبد العزيز، وذلك في ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين بحضور ومشاركة فاعلة لرئيس مجلس إدارة الدارة الأمير فيصل بن سلمان.

ونوه إلى أن مؤتمر ومعرض الحج استقبل أكثر من 160 ألف زائر من جميع دول العالم، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع 77 دولة لتنظيم شؤون حجاجها خلال المؤتمر.