جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارًا أحمر، منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظة رابغ التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج.
وبيَّن أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة الخامسة صباح يوم غد، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.