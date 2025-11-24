Icon

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة Icon كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ Icon ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض Icon 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ مساءً
إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارًا أحمر، منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظة رابغ التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج.

وبيَّن أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة الخامسة صباح يوم غد، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ

رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ

طرح 13 فرصة استثمارية في رابغ

طرح 13 فرصة استثمارية في رابغ

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد