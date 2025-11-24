إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارًا أحمر، منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظة رابغ التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج.

وبيَّن أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة الخامسة صباح يوم غد، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.