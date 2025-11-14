Icon

إنذار أحمر بأمطار غزيرة ورياح شديدة على بحرة حتى المساء

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
إنذار أحمر بأمطار غزيرة ورياح شديدة على بحرة حتى المساء
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارًا أحمر، منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظة بحرة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

