إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك لضمان سلامة الجميع.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس إنذارًا أحمر لتوقع أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق في المملكة، وهي منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم، ومنطقة حائل.

ودعت المديرية الجهات المعنية سائقي المركبات إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب الكثيف، واتباع إرشادات السلامة، فيما تواصل الفرق الميدانية متابعة الحالة المطرية أولًا بأول لضمان سلامة الجميع.