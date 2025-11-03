Icon

“إنسان” تطلق مشروع كسوة الشتاء لأكثر من 31 ألف مستفيد

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
“إنسان” تطلق مشروع كسوة الشتاء لأكثر من 31 ألف مستفيد
المواطن - واس

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” حملتها السنوية لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في جميع فروعها المنتشرة في منطقة الرياض، والبالغ عددها (22) فرعًا.

وتستهدف الجمعية (31,542) يتيمًا ويتيمة وأرملة، لتوفير كسوة الشتاء لهم بقيمة إجمالية بلغت (3,154,200) ريال، بواقع (100) ريال لكل فرد، وفق لوائح الجمعية للفئات المستحقة، من خلال إيداع المبلغ المخصص لكسوة الشتاء في حسابات الأسر البنكية؛ وذلك لتخفيف مواجهة برودة الأجواء في فصل الشتاء، حيث تحقق هذه الطريقة هدفًا من أهداف الجمعية وهو حفظ كرامة اليتيم.

ودعت الجمعية أفراد المجتمع والداعمين وشركاء المسؤولية الاجتماعية والمؤسسات المانحة للإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبناء وأسر إنسان، وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين الجمعية ومختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، من خلال التبرع بقيمة الكسوة عبر منصة إنسان للتبرع، من خلال الرابط: https://ensan.sa/shop/174 أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية.

يُذكر أن جمعية “إنسان” حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن ضمنها كسوة الشتاء التي تنفّذها الجمعية مع بداية دخول فصل الشتاء في كل عام.

