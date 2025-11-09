إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. الفريق الرويلي يُقلِّد رئيس هيئة الأركان الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله-، قلَّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في الرياض، معاليَ رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول ساهر شمشاد، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديرًا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة أمس لرئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني؛ حيث جرى خلاله استعراض أوجه التعاون في المجالين الدفاعي والعسكري بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال ومراسم التقليد عددٌ من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.