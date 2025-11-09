Icon

إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. الفريق الرويلي يُقلِّد رئيس هيئة الأركان الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥١ مساءً
إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. الفريق الرويلي يُقلِّد رئيس هيئة الأركان الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله-، قلَّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في الرياض، معاليَ رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول ساهر شمشاد، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديرًا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة أمس لرئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني؛ حيث جرى خلاله استعراض أوجه التعاون في المجالين الدفاعي والعسكري بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال ومراسم التقليد عددٌ من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

