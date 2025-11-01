Icon

إنقاذ شابين علقت مركبتهما في الرمال بمحمية نفوذ العريق

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أنقذ فريق من الجوالين، بمحمية نفوذ العريق، اليوم السبت، شابين علقت مركبتهما بالكثبان الرملية.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بيان له، أنه تم استقبال بلاغ عن دخول مركبة إلى منطقة وعرة وتتبع أثرها وأخراج الشابين من المنطقة بسلام.

