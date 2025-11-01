إنقاذ شابين علقت مركبتهما في الرمال بمحمية نفوذ العريق برعاية وزير الداخلية .. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحتفي بخريجي الدفعة 43 أكثر من 4.5 ملايين ريال مبيعات مزاد نادي الصقور 2025 في 18 ليلة درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ38 مئوية والسودة الأدنى جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET “إيجار” توضح مدى إمكانية تعديل القيمة الإبجارية أثناء سريان العقد تنبيه من أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل ضبط مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور
أنقذ فريق من الجوالين، بمحمية نفوذ العريق، اليوم السبت، شابين علقت مركبتهما بالكثبان الرملية.
وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بيان له، أنه تم استقبال بلاغ عن دخول مركبة إلى منطقة وعرة وتتبع أثرها وأخراج الشابين من المنطقة بسلام.
A team of rangers from the Nafud Al-Urayq Protected Area rescued two young men whose… pic.twitter.com/6qWVIIFx0B
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) November 1, 2025