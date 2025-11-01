إنقاذ شابين علقت مركبتهما في الرمال بمحمية نفوذ العريق

أنقذ فريق من الجوالين، بمحمية نفوذ العريق، اليوم السبت، شابين علقت مركبتهما بالكثبان الرملية.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بيان له، أنه تم استقبال بلاغ عن دخول مركبة إلى منطقة وعرة وتتبع أثرها وأخراج الشابين من المنطقة بسلام.