إيجار: الصيانة الاستهلاكية مسؤولية المستأجر

قالت منصة إيجار إن الصيانة الاستهلاكية في الوحدة المؤجرة تقع تحت مسؤولية المستأجر، فكل ما يتلف بسبب الاستهلاك وفترة التشغيل، مثل الإنارة وغيرها، في حين أن الصيانة الأساسية يتحملها المؤجر، مثل وجود عطلًا أو خللًا طارئًا مثل تسريب المياه أو خلل تمديدات الكهرباء.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.