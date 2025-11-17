إيجار توضح حقوق المؤجر والمستأجر بشأن إلغاء التجديد والإشعار

قالت شبكة إيجار إنه سيتم تثبيت الحد السعري للوحدة كحد ثابت لها في مدينة الرياض، ويُتاح للمؤجّر إبرام عقد إيجار بقيمة أقل من هذا الحد دون أن يؤثر ذلك على الحد السعري المثبت.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: أنه يمكن للمؤجر إلغاء التجديد التلقائي لغرض الاستخدام الشخصي له أو لأقاربه من الدرجة الأولى، وتمنح مهلة للمستأجر 365 يومًا من تاريخ الإشعار للبحث عن عقار بديل وفي حال انتهاء المهلة، لا يسمح بتأجير الوحدة الإيجارية لمدة 365 يومًا.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.