Icon

جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET Icon “إيجار” توضح مدى إمكانية تعديل القيمة الإبجارية أثناء سريان العقد Icon تنبيه من أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل Icon ضبط مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر  Icon بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور Icon خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا Icon لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك Icon ارتفاع في أسعار النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“إيجار” توضح مدى إمكانية تعديل القيمة الإبجارية أثناء سريان العقد

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٧ مساءً
“إيجار” توضح مدى إمكانية تعديل القيمة الإبجارية أثناء سريان العقد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت منصة “إيجار” أنه لا يمكن تعديل قيمة الإيجار أثناء سريان العقد الحالي، مشيراً إلى أن أي تعديل في القيمة يُطبّق فقط عند تجديد العقد الجديد، وبشرط اتفاق الطرفين.

وقالت منصة إيجار، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، إن القيم المالية للعقود المبرمة تظل ثابتة طيلة مدة العقد الموثّق، التزاماً بالبنود النظامية المعتمدة بين المؤجر والمستأجر.

قد يهمّك أيضاً
إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين

إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين

ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟

ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟

العقد الإلكتروني

في سياق متصل، أكدت منصة إيجار أنه يتم إبرام العقد الإلكتروني من خلال وسيط عقاري معتمد، ويتم سداد القيمة الإيجارية بعد توثيق العقد بحلول تاريخ استحقاق الدفعة المتفق عليه في جدول الدفعات وذلك من خلال قنوات الدفع الإلكترونية (سداد- مدى- Apple Pay)، ويتم تحديد نسبة السعي للوسيط العقاري بالاتفاق بين الأطراف.

ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض

كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:

-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.

-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.

-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟
السعودية اليوم

ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل...

السعودية اليوم
إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين
السعودية اليوم

إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري...

السعودية اليوم
ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء
السعودية اليوم

ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار وآلية الإلغاء

السعودية اليوم