إيجار: لا يمكن شحن أو استقطاع المقابل المالي من محفظة المستأجر

قالت منصة إيجار إنه لا يمكن شحن أو استقطاع المقابل المالي من محفظة المستأجر، ويلزم شحنه من خلال محفظة المؤجر أو الوسيط العقاري فقط، ثم إتمام الموافقة على العقد عبر أيقونة الطلبات.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.