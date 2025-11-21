Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إيجار: لا يمكن شحن أو استقطاع المقابل المالي من محفظة المستأجر

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
إيجار: لا يمكن شحن أو استقطاع المقابل المالي من محفظة المستأجر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت منصة إيجار إنه لا يمكن شحن أو استقطاع المقابل المالي من محفظة المستأجر، ويلزم شحنه من خلال محفظة المؤجر أو الوسيط العقاري فقط، ثم إتمام الموافقة على العقد عبر أيقونة الطلبات.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

قد يهمّك أيضاً
إيجار تشرح ضوابط توثيق العقود الورقية والسارية والمنتهية

إيجار تشرح ضوابط توثيق العقود الورقية والسارية والمنتهية

إيجار توضح حقوق المؤجر والمستأجر بشأن إلغاء التجديد والإشعار

إيجار توضح حقوق المؤجر والمستأجر بشأن إلغاء التجديد والإشعار

عقارات للإيجار بمواصفات عالية
عقارات للإيجار بمواصفات عالية

عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيجار تشرح ضوابط توثيق العقود الورقية والسارية والمنتهية
السعودية اليوم

إيجار تشرح ضوابط توثيق العقود الورقية والسارية...

السعودية اليوم
إيجار توضح حقوق المؤجر والمستأجر بشأن إلغاء التجديد والإشعار
السعودية اليوم

إيجار توضح حقوق المؤجر والمستأجر بشأن إلغاء...

السعودية اليوم