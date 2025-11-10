Icon

إيداع تعلن تطبيق زيادة الأوراق المالية لشركة المناولة للشحن

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية الخاصة بشركة المناولة للشحن، وذلك بعد الزيادة في كمية الأوراق المالية، حيث جرى تنفيذها على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين 19 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 10 نوفمبر 2025م.

وأوضحت شركة إيداع، في بيان لها على تداول اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءاتها الدورية لتحديث سجلات المساهمين، بما يعكس الزيادة المعلنة في رأس مال الشركة، مؤكدة حرصها على ضمان دقة العمليات وحماية حقوق المستثمرين في سوق الأوراق المالية السعودية.

