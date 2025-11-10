إيداع تعلن تطبيق زيادة الأوراق المالية لشركة المناولة للشحن

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية الخاصة بشركة المناولة للشحن، وذلك بعد الزيادة في كمية الأوراق المالية، حيث جرى تنفيذها على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين 19 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 10 نوفمبر 2025م.
وأوضحت شركة إيداع، في بيان لها على تداول اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءاتها الدورية لتحديث سجلات المساهمين، بما يعكس الزيادة المعلنة في رأس مال الشركة، مؤكدة حرصها على ضمان دقة العمليات وحماية حقوق المستثمرين في سوق الأوراق المالية السعودية.
