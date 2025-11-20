Icon

بوصفها متوافقة مع متطلبات السلامة الوطنية في المملكة

اتفاق سعودي أمريكي بشأن الاعتراف بمواصفات السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات بالسوق السعودي

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٠ مساءً
اتفاق سعودي أمريكي بشأن الاعتراف بمواصفات السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات بالسوق السعودي
المواطن - واس

وقّع معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في واشنطن، اتفاق وتبادل الوثائق مع معالي الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR) السفير جيمسون غرير, بشأن الاعتراف بمواصفات السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) بوصفها متوافقة مع متطلبات السلامة الوطنية في المملكة.

ويمثّل هذا الاتفاق خطوة محورية لتعزيز الشراكة الثنائية، ودعم انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم تبنّي المملكة للمواصفات الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات في فتح آفاق أوسع لتطوير قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى رفع معايير السلامة والموثوقية في السوق السعودي، وتعزيز حماية المستهلك وجودة المركبات.

