اجتماع أمني طارئ بعد تعطّل الرحلات في مطار بروكسل بسبب طائرات مسيّرة

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٠ مساءً
اجتماع أمني طارئ بعد تعطّل الرحلات في مطار بروكسل بسبب طائرات مسيّرة
المواطن - واس

دعا رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بعد رصد عدة طائرات مسيّرة فوق مطار بروكسل؛ مما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية.
وأكد وزير الداخلية والأمن البلجيكي برنار كوانتان، أن سلامة الركاب والعاملين تبقى أولوية مطلقة، فيما لم يُعلن بعد عن التوقيت المحدد للاجتماع.

وأفادت السلطات البلجيكية بأن المركز الوطني للأزمات قد تم تفعيله لتنسيق الاستجابة، بعد تأكيد رصد ثلاث طائرات مسيّرة مساء الثلاثاء في أجواء مطار بروكسل؛ مما أدى إلى تعليق الحركة الجوية مرتين لأسباب تتعلق بالسلامة.

وذكرت إدارة المطار البلجيكية أن 40 رحلة أُلغيت، منها 16 رحلة مغادرة و24 رحلة وصول.

