اجتماع أمني طارئ بعد تعطّل الرحلات في مطار بروكسل بسبب طائرات مسيّرة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
دعا رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بعد رصد عدة طائرات مسيّرة فوق مطار بروكسل؛ مما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية.
وأكد وزير الداخلية والأمن البلجيكي برنار كوانتان، أن سلامة الركاب والعاملين تبقى أولوية مطلقة، فيما لم يُعلن بعد عن التوقيت المحدد للاجتماع.
وأفادت السلطات البلجيكية بأن المركز الوطني للأزمات قد تم تفعيله لتنسيق الاستجابة، بعد تأكيد رصد ثلاث طائرات مسيّرة مساء الثلاثاء في أجواء مطار بروكسل؛ مما أدى إلى تعليق الحركة الجوية مرتين لأسباب تتعلق بالسلامة.
وذكرت إدارة المطار البلجيكية أن 40 رحلة أُلغيت، منها 16 رحلة مغادرة و24 رحلة وصول.