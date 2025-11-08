احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع إلى 3.3 تريليون دولار

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.3433 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ما يعادل 0.14% مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن الارتفاع يعود إلى التأثير المشترك لتحويلات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول، مبينًا أنه خلال شهر أكتوبر ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام، وذلك نتيجة لعوامل متعددة تضمنت بيانات الاقتصاد الكلي وتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية.