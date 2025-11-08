احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع إلى 3.3 تريليون دولار

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.3433 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ما يعادل 0.14% مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر.
وأفاد بيان صادر عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن الارتفاع يعود إلى التأثير المشترك لتحويلات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول، مبينًا أنه خلال شهر أكتوبر ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام، وذلك نتيجة لعوامل متعددة تضمنت بيانات الاقتصاد الكلي وتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية.