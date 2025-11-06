اختتام مناورات تمرين “رماح النصر 25-2” بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

اختتمت مناورات تمرين “رماح النصر 25-2” في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بحضور قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقادة وحدات القوات الجوية المشاركة.

وشهد الحفل الختامي استعراض نتائج المهام المنفذة، وتكريم خريجي عددٍ من الدورات التي عُقدت خلال فترة تنفيذ التمرين.