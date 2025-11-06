اختتام مناورات تمرين “رماح النصر 25-2” بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
اختتمت مناورات تمرين “رماح النصر 25-2” في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بحضور قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقادة وحدات القوات الجوية المشاركة.
وشهد الحفل الختامي استعراض نتائج المهام المنفذة، وتكريم خريجي عددٍ من الدورات التي عُقدت خلال فترة تنفيذ التمرين.
