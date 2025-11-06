Icon

بحضور قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز

اختتام مناورات تمرين “رماح النصر 25-2” بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٠ مساءً
اختتام مناورات تمرين “رماح النصر 25-2” بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي
المواطن - فريق التحرير

اختتمت مناورات تمرين “رماح النصر 25-2” في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بحضور قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقادة وحدات القوات الجوية المشاركة.

وشهد الحفل الختامي استعراض نتائج المهام المنفذة، وتكريم خريجي عددٍ من الدورات التي عُقدت خلال فترة تنفيذ التمرين.

