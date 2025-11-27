Icon

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو Icon فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي Icon ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير Icon اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية Icon الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة Icon السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي  Icon “الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي Icon السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين Icon انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O) Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مصر

اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٢ مساءً
اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية
المواطن - واس

اختُتمت في جمهورية مصر العربية، مناورات التمرين البحري “ميدوزا 14″، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية، إلى جانب قوات من الدولة المستضيفة، والجمهورية الهيلينية، وجمهورية قبرص، وجمهورية فرنسا.
وشهد اليوم الختامي للتمرين تنفيذ عدد من الفرضيات العملياتية المتقدمة، شملت حماية البنى التحتية البحرية، وعمليات مكافحة الغواصات، وتدريبات الحرب غير المتماثلة، إضافة إلى تنفيذ هجمات باستخدام الزوارق السريعة، وعمليات الإنزال البحري، والإنزال بالمروحيات العمودية.


ونفّذت القوات المشاركة تدريبات متنوعة في بيئة عملياتية، شملت البحث والإنقاذ، والحرب الجوية المضادة، والعمليات البرمائية، والحرب الإلكترونية، وتضمنت مراحل التمرين الغوص القتالي والرماية التكتيكية.
وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن سعد بن سفر الأحمري أن القوات البحرية الملكية السعودية والقوات المشاركة أظهروا مستوى عاليًا من الاحترافية والجاهزية القتالية، من خلال إتقان ما تم تنفيذه ضمن مراحل التمرين من عمليات وتكتيكات، شملت توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات وصقل وتطوير مهارات المشاركين، بما يعزز العمل العسكري المشترك.
وشهد حفل الختام، قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة في التمرين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد