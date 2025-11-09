Icon

اختطاف 3 مصريين في مالي وطلب فدية 5 ملايين دولار

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
اختطاف 3 مصريين في مالي وطلب فدية 5 ملايين دولار
المواطن - فريق التحرير

في تطور مقلق يعكس تفاقم الأزمة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، أعلنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن اختطاف 3 مصريين غربي مالي، وفقا لقنواتها الإعلامية.

وكانت الجماعة أعلنت قبل أيام اختطاف مصريين اثنين، قبل أن تؤكد اختطاف الثالث على طريق سيغو باماكو شرقي العاصمة المالية.

اختطاف 3 مصريين

وأكدت الجماعة في بيان نشرته عبر منصات التواصل التابعة لها، أن “الضحية الجديد رجل أعمال مصري يشتبه في تعاونه مع سلطات باماكو”، وطالبت بفدية قدرها 5 ملايين دولار لإطلاق سراح المختطفين الثلاثة معا.

ووصفت الجماعة العملية بأنها “ضربة لداعمي الاحتلال الروسي”، في إشارة إلى التعاون الأمني بين حكومة مالي وقوات “فيلق إفريقيا” التابعة لموسكو.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المالية أو السفارة المصرية في باماكو، لكن مصادر دبلوماسية أكدت تلقي إشعار بالحادث، مع بدء عمليات بحث أولية.

