ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتحوم بالقرب من أعلى مستوى بلغته فيما يزيد على أسبوع، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.8%) مسجلًا (4161.42) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.4%)، لتصل إلى (4158.80) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (2.2%) لتصل إلى (52.52) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين (0.8%) مسجلًا (1565.20) دولارًا، وزاد البلاديوم (0.6%) ليصل إلى (1405.76) دولارات.