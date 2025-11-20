ارتفاع أسعار النفط اليوم

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، في وقت تعكف فيه الأسواق على تقييم المقترحات الأمريكية الأحدث لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وزادت العقود الآجلة لخام “برنت” (21) سنتًا أو (0.33%) إلى (63.72) دولارًا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (24) سنتًا أو (0.40%) إلى (59.68) دولارًا.