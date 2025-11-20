ارتفاع أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، في وقت تعكف فيه الأسواق على تقييم المقترحات الأمريكية الأحدث لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وزادت العقود الآجلة لخام “برنت” (21) سنتًا أو (0.33%) إلى (63.72) دولارًا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (24) سنتًا أو (0.40%) إلى (59.68) دولارًا.