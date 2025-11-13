ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية بنسبة 30.4% خلال 2024

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات البحث والتطوير لعام 2024م، التي أظهرت نموًا ملحوظًا في الإنفاق بلغت نسبته 30.4% مقارنةً بعام 2023م ليبلغ إجمالي الإنفاق نحو 29.48 مليار ريال، وجاء قطاع الأعمال في المرتبة الأولى بنسبة 40.3% من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الحكومي بنسبة 40.2%، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 19.5%، وحقق عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير ارتفاعًا بنسبة 14.7% ليصل إلى 56,593 مشتغلًا مقارنةً بالعام السابق.
يذكر أن إحصاءات البحث والتطوير تصدر بشكل سنوي، وتعد من أبرز الإحصاءات التي توفر مؤشرات اقتصادية حول حجم الإنفاق وأعداد المشتغلين والباحثين في هذا المجال، وتُستخدم كمرجع موثوق لدعم السياسات الوطنية وتعزيز الابتكار والتنافسية في المملكة.