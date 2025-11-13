ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية بنسبة 30.4% خلال 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات البحث والتطوير لعام 2024م، التي أظهرت نموًا ملحوظًا في الإنفاق بلغت نسبته 30.4% مقارنةً بعام 2023م ليبلغ إجمالي الإنفاق نحو 29.48 مليار ريال، وجاء قطاع الأعمال في المرتبة الأولى بنسبة 40.3% من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الحكومي بنسبة 40.2%، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 19.5%، وحقق عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير ارتفاعًا بنسبة 14.7% ليصل إلى 56,593 مشتغلًا مقارنةً بالعام السابق.

يذكر أن إحصاءات البحث والتطوير تصدر بشكل سنوي، وتعد من أبرز الإحصاءات التي توفر مؤشرات اقتصادية حول حجم الإنفاق وأعداد المشتغلين والباحثين في هذا المجال، وتُستخدم كمرجع موثوق لدعم السياسات الوطنية وتعزيز الابتكار والتنافسية في المملكة.