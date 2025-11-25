ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة %19.4 بالربع الثالث من 2025

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 19.4% بالربع الثالث من 2025، على أساس سنوي.

في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.4% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 57.02 مليار ريال.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 69.6% في نفس الفترة لتسجل نحو 38.462 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 135.5% (تمثل 61.8% من إجمالي إعادة التصدير).

إجمالي الصادرات السلعية

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية في الربع الثالث 2025م بنسبة 9.5% على أساس سنوي، إلى نحو 303.297 مليار ريال، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5% إلى 207.81 مليار ريال.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الثالث 2024م إلى 68.5% في الربع الثالث 2025م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث 2025م بنسبة 7.5% إلى نحو 237.16 مليار ريال.

وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بالربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 17.2% على أساس سنوي، إلى 66.13 مليار ريال.