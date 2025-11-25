Icon

هيئة الرقابة النووية: لا خطر إشعاعي من رماد بركان هولي قوبي Icon يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية Icon الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة Icon أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 168 حيًا بمنطقة الجوف Icon ضبط مخالف رعى 21 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon منها تعديل نظام المرور.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع Icon خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك Icon خطوات طلب نقل الذمة المالية للكهرباء عبر شبكة إيجار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 69.6%

ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة %19.4 بالربع الثالث من 2025

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ صباحاً
ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة %19.4 بالربع الثالث من 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 19.4% بالربع الثالث من 2025، على أساس سنوي.

في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.4% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 57.02 مليار ريال.

قد يهمّك أيضاً
هيئة الرقابة النووية: لا خطر إشعاعي من رماد بركان هولي قوبي

هيئة الرقابة النووية: لا خطر إشعاعي من رماد بركان هولي قوبي

يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية

يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 69.6% في نفس الفترة لتسجل نحو 38.462 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 135.5% (تمثل 61.8% من إجمالي إعادة التصدير).

إجمالي الصادرات السلعية

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية في الربع الثالث 2025م بنسبة 9.5% على أساس سنوي، إلى نحو 303.297 مليار ريال، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5% إلى 207.81 مليار ريال.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الثالث 2024م إلى 68.5% في الربع الثالث 2025م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث 2025م بنسبة 7.5% إلى نحو 237.16 مليار ريال.

وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بالربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 17.2% على أساس سنوي، إلى 66.13 مليار ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد...

السعودية اليوم
فعاليات “عجائب التلال” تنعش السياحة الشتوية في الجبيل الصناعية
السعودية اليوم

فعاليات “عجائب التلال” تنعش السياحة الشتوية في...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لبنان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس لبنان

السعودية اليوم
التعليم تدعو الجامعات والكليات والمدارس الخاصة للتسجيل في سدايا
السعودية اليوم

التعليم تدعو الجامعات والكليات والمدارس الخاصة للتسجيل...

السعودية اليوم
هيئة الحكومة الرقمية تُطلق برنامج “روّاد السحابة”
السعودية اليوم

هيئة الحكومة الرقمية تُطلق برنامج “روّاد السحابة”

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
رياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة على 5 مناطق

السعودية اليوم
9 متنزهات و119 حديقة في نجران تستقبل الزوار خلال إجازة الخريف
السعودية اليوم

9 متنزهات و119 حديقة في نجران تستقبل...

السعودية اليوم