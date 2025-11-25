ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة %19.4 بالربع الثالث من 2025

هيئة الرقابة النووية: لا خطر إشعاعي من رماد بركان هولي قوبي يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل بدء أعمال السجل العقاري لـ 168 حيًا بمنطقة الجوف ضبط مخالف رعى 21 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز منها تعديل نظام المرور.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك خطوات طلب نقل الذمة المالية للكهرباء عبر شبكة إيجار
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 19.4% بالربع الثالث من 2025، على أساس سنوي.
في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.4% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 57.02 مليار ريال.
وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 69.6% في نفس الفترة لتسجل نحو 38.462 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 135.5% (تمثل 61.8% من إجمالي إعادة التصدير).
وارتفع إجمالي الصادرات السلعية في الربع الثالث 2025م بنسبة 9.5% على أساس سنوي، إلى نحو 303.297 مليار ريال، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5% إلى 207.81 مليار ريال.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الثالث 2024م إلى 68.5% في الربع الثالث 2025م.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث 2025م بنسبة 7.5% إلى نحو 237.16 مليار ريال.
وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بالربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 17.2% على أساس سنوي، إلى 66.13 مليار ريال.