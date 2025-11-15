Icon

ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في إندونيسيا إلى 11 قتيلًا

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة انزلاق التربة الذي شهدته جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم، إلى (11) قتيلًا، بينما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن (12) مفقودًا.

وقال رئيس عمليات البحث والإنقاذ محمد عبد الله في تصريح صحفي: حتى ظهر اليوم السبت، ارتفع عدد الضحايا الذين عُثر عليهم إلى (11) قتيلًا، بينما يستمر البحث عن (12) آخرين في عداد المفقودين.

وأثّر انزلاق التربة في ثلاث قرى في منطقة سيلاكاب في وسط جاوة؛ مما أدى إلى تضرر منازل وطمر أخرى.

