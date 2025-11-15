ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في إندونيسيا إلى 11 قتيلًا

ارتفعت حصيلة انزلاق التربة الذي شهدته جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم، إلى (11) قتيلًا، بينما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن (12) مفقودًا.

انزلاق التربة في إندونيسيا

وقال رئيس عمليات البحث والإنقاذ محمد عبد الله في تصريح صحفي: حتى ظهر اليوم السبت، ارتفع عدد الضحايا الذين عُثر عليهم إلى (11) قتيلًا، بينما يستمر البحث عن (12) آخرين في عداد المفقودين.

وأثّر انزلاق التربة في ثلاث قرى في منطقة سيلاكاب في وسط جاوة؛ مما أدى إلى تضرر منازل وطمر أخرى.