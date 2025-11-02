Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفيتنام إلى 35 شخصًا

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١١ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفيتنام إلى 35 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق وسط الفيتنام إلى (35) شخصًا وفقدان خمسة أشخاص؛ جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع.

وأفادت الهيئة الفيتنامية لإدارة الكوارث والسدود اليوم، أن الضحايا من محافظات هوي، ودا نانغ، ولام دونغ، وكوانغ تري.
يذكر أن تقلبات أحوال الجوية نجم عنها فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق؛ مما أدَّى إلى تدمير المنازل والمحاصيل.

قد يهمّك أيضاً
آكوا باور السعودية تنتج الطاقة الحرارية في الفيتنام باستثمار 1.035 مليار دولار

آكوا باور السعودية تنتج الطاقة الحرارية في الفيتنام باستثمار 1.035 مليار دولار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد