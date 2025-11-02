ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفيتنام إلى 35 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق وسط الفيتنام إلى (35) شخصًا وفقدان خمسة أشخاص؛ جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع.

وأفادت الهيئة الفيتنامية لإدارة الكوارث والسدود اليوم، أن الضحايا من محافظات هوي، ودا نانغ، ولام دونغ، وكوانغ تري.

يذكر أن تقلبات أحوال الجوية نجم عنها فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق؛ مما أدَّى إلى تدمير المنازل والمحاصيل.