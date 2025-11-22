ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بفيتنام إلى 55 شخصًا

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في وسط فيتنام إلى 55 شخصًا، مع اعتبار 13 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث اليوم السبت.
وتجاوز معدل هطول المطر 1900 مليمتر في بعض أنحاء وسط فيتنام خلال الأسبوع الماضي.
وكان نصف الوفيات تقريبًا في إقليم “داك لاك”، حيث لقي 27 شخصًا مصرعهم، بينما لقي 14 شخصًا آخرين في إقليم “خانه هوا”.
وتقدّر الحكومة أن الفيضانات كلّفت الاقتصاد نحو 8.98 تريليونات دونج (341 مليون دولار أمريكي).
وقالت وكالة الكوارث الفيتنامية: “إن أكثر من 235000 منزل غمرتها المياه، وتضرر ما يقرب من 80 ألف هكتار من المحاصيل”.