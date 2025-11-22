ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بفيتنام إلى 55 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في وسط فيتنام إلى 55 شخصًا، مع اعتبار 13 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث اليوم السبت.

وتجاوز معدل هطول المطر 1900 مليمتر في بعض أنحاء وسط فيتنام خلال الأسبوع الماضي.

وكان نصف الوفيات تقريبًا في إقليم “داك لاك”، حيث لقي 27 شخصًا مصرعهم، بينما لقي 14 شخصًا آخرين في إقليم “خانه هوا”.

وتقدّر الحكومة أن الفيضانات كلّفت الاقتصاد نحو 8.98 تريليونات دونج (341 مليون دولار أمريكي).

وقالت وكالة الكوارث الفيتنامية: “إن أكثر من 235000 منزل غمرتها المياه، وتضرر ما يقرب من 80 ألف هكتار من المحاصيل”.