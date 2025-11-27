Icon

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55 Icon ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة Icon مصرع أكثر من 30 وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا Icon المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية Icon خطوات الحجز الفوري للوحدات السكنية في مشاريع الضواحي عبر سكني Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة Icon الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة Icon سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٩ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي ضرب مجمع “وانغ فوك كورت” السكني في منطقة “تاي بو” بهونج كونج إلى 55 قتيلًا، وفق تحديث رسمي أصدرته إدارة الإطفاء صباح اليوم، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى 40 وفاة فقط.

ويعد هذا الحادث واحدًا من أكثر الكوارث دموية التي تشهدها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

قد يهمّك أيضاً
لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ

لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ

قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة

قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة

واضطر أكثر من 700 من السكان إلى إخلاء منازلهم خلال ساعات الليل، بعدما امتد الحريق بسرعة كبيرة، ليتم نقلهم إلى مراكز طوارئ تم تجهيزها كملاجئ مؤقتة لاستيعاب المتضررين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

واندلعت الشرارة الأولى للحريق في سقالات من الخيزران تحيط بعدد من المباني داخل المجمع، قبل أن تشتعل أجزاء واسعة من الأبنية المجاورة. وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من خمسة مبانٍ على الأقل من أصل ثمانية، بينما تطاير الرماد في الهواء لمسافات كبيرة، في مشهد أثار حالة من الذعر بين السكان، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتواصل الشرطة المحلية أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الكارثة وتحديد المسؤوليات المحتملة، في وقت تعمل فيه فرق الإطفاء والإنقاذ على تأمين الموقع وفحص الهياكل المتضررة للتأكد من سلامتها ومنع أي مخاطر إضافية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد