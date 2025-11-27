ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي ضرب مجمع “وانغ فوك كورت” السكني في منطقة “تاي بو” بهونج كونج إلى 55 قتيلًا، وفق تحديث رسمي أصدرته إدارة الإطفاء صباح اليوم، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى 40 وفاة فقط.

ويعد هذا الحادث واحدًا من أكثر الكوارث دموية التي تشهدها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

واضطر أكثر من 700 من السكان إلى إخلاء منازلهم خلال ساعات الليل، بعدما امتد الحريق بسرعة كبيرة، ليتم نقلهم إلى مراكز طوارئ تم تجهيزها كملاجئ مؤقتة لاستيعاب المتضررين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

واندلعت الشرارة الأولى للحريق في سقالات من الخيزران تحيط بعدد من المباني داخل المجمع، قبل أن تشتعل أجزاء واسعة من الأبنية المجاورة. وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من خمسة مبانٍ على الأقل من أصل ثمانية، بينما تطاير الرماد في الهواء لمسافات كبيرة، في مشهد أثار حالة من الذعر بين السكان، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتواصل الشرطة المحلية أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الكارثة وتحديد المسؤوليات المحتملة، في وقت تعمل فيه فرق الإطفاء والإنقاذ على تأمين الموقع وفحص الهياكل المتضررة للتأكد من سلامتها ومنع أي مخاطر إضافية.