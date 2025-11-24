Icon

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥١ مساءً
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 490.57 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نجو 449.69 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

أما جرام الذهب عيار 21 في السعودية فسجل 429.25 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 367.93 ريال.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 286.17 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع 15,258.49 ريال.

