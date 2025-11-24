ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 490.57 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نجو 449.69 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

أما جرام الذهب عيار 21 في السعودية فسجل 429.25 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 367.93 ريال.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 286.17 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع 15,258.49 ريال.