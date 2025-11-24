ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف الموارد البشرية تعلن توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية تراجع أسعار النفط واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 490.57 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نجو 449.69 ريال.
أما جرام الذهب عيار 21 في السعودية فسجل 429.25 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 367.93 ريال.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 286.17 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع 15,258.49 ريال.