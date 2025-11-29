ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم السبت 508.86 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 السبت 466.45 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

بينما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 445.25 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 381.64 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية فسجل اليوم السبت 296.83 ريال، كما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم السبت 15,827.14 ريال.

وارتفع سعر أونصة الذهب للشراء في السعودية اليوم السبت ليسجل نحو 15,830.89 ريال.