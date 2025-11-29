ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026 الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025 ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم السبت 508.86 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 السبت 466.45 ريال.
بينما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 445.25 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 381.64 ريال.
أما سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية فسجل اليوم السبت 296.83 ريال، كما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم السبت 15,827.14 ريال.
وارتفع سعر أونصة الذهب للشراء في السعودية اليوم السبت ليسجل نحو 15,830.89 ريال.