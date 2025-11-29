Icon

خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف  Icon رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء Icon تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية Icon الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء  Icon شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب Icon موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026 Icon الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025 Icon ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق Icon السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٧ مساءً
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم السبت 508.86 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 السبت 466.45 ريال.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

بينما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 445.25 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 381.64 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية فسجل اليوم السبت 296.83 ريال، كما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم السبت 15,827.14 ريال.

وارتفع سعر أونصة الذهب للشراء في السعودية اليوم السبت ليسجل نحو 15,830.89 ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

السوق
الذهب ينخفض متأثرًا بارتفاع الدولار
السوق

الذهب ينخفض متأثرًا بارتفاع الدولار

السوق
الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
السوق

الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة...

السوق
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

السوق