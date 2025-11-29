ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا

أعلنت السلطات الإندونيسية صباح السبت أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة ارتفع إلى 248 شخصًا.

وذكرت الشرطة الإندونيسية في بيان أن فرق الإنقاذ مازالت تكافح للوصول إلى المناطق المتضررة بعد أن تسببت أمطار الرياح الموسمية الأسبوع الماضي في فيضان الأنهار، وجرفت القرى الجبلية بالطين والصخور والأشجار، مخلفةً دمارًا واسعًا، إضافة إلى تدمير بعض الجسور.