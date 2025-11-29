Icon

الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025 Icon ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق Icon السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO Icon إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025 Icon ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي Icon تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026 Icon سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني Icon توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات الإندونيسية صباح السبت أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة ارتفع إلى 248 شخصًا.

وذكرت الشرطة الإندونيسية في بيان أن فرق الإنقاذ مازالت تكافح للوصول إلى المناطق المتضررة بعد أن تسببت أمطار الرياح الموسمية الأسبوع الماضي في فيضان الأنهار، وجرفت القرى الجبلية بالطين والصخور والأشجار، مخلفةً دمارًا واسعًا، إضافة إلى تدمير بعض الجسور.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية

زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية

ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل

ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية
العالم

زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية

العالم