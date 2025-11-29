الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025 ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025 ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026 سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
أعلنت السلطات الإندونيسية صباح السبت أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة ارتفع إلى 248 شخصًا.
وذكرت الشرطة الإندونيسية في بيان أن فرق الإنقاذ مازالت تكافح للوصول إلى المناطق المتضررة بعد أن تسببت أمطار الرياح الموسمية الأسبوع الماضي في فيضان الأنهار، وجرفت القرى الجبلية بالطين والصخور والأشجار، مخلفةً دمارًا واسعًا، إضافة إلى تدمير بعض الجسور.