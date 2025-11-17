Icon

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، مسلطة الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4083.92 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4085.30 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 50.96 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1552.36 دولارًا، كما صعد البلاديوم 1.7% إلى 1408.13 دولارات.

