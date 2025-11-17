ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، مسلطة الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4083.92 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4085.30 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 50.96 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1552.36 دولارًا، كما صعد البلاديوم 1.7% إلى 1408.13 دولارات.