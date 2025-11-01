Icon

ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ مساءً
ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفع عدد ضحايا انزلاق التربة الذي وقع اليوم في منطقة مركويت الشرقية غرب كينيا إلى (21) قتيلًا، فيما ما يزال أكثر من (30) شخصًا في عداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات واسعة.

وأوضح وزير الداخلية الكيني كيبشومبا موركومن في بيان له أن الحادث نجم عن تساقط كثيف للأمطار، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ توقفت خلال الليل على أن تُستأنف مع تحسن الأحوال الجوية.

ونشر الصليب الأحمر الكيني صورًا جوية للمنطقة أظهرت انزلاقات ضخمة للتربة وامتداد الفيضانات على مساحات شاسعة، مؤكدًا أنه ينسّق مع الجهات الحكومية في جهود الإنقاذ وعمليات الإجلاء الجوي للمصابين، وسط صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب الفيضانات وانقطاع الطرق.

