ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا

10 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن.. تناولها ليلاً مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني
ارتفع عدد ضحايا انزلاق التربة الذي وقع اليوم في منطقة مركويت الشرقية غرب كينيا إلى (21) قتيلًا، فيما ما يزال أكثر من (30) شخصًا في عداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات واسعة.
وأوضح وزير الداخلية الكيني كيبشومبا موركومن في بيان له أن الحادث نجم عن تساقط كثيف للأمطار، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ توقفت خلال الليل على أن تُستأنف مع تحسن الأحوال الجوية.
ونشر الصليب الأحمر الكيني صورًا جوية للمنطقة أظهرت انزلاقات ضخمة للتربة وامتداد الفيضانات على مساحات شاسعة، مؤكدًا أنه ينسّق مع الجهات الحكومية في جهود الإنقاذ وعمليات الإجلاء الجوي للمصابين، وسط صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب الفيضانات وانقطاع الطرق.