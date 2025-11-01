ارتفاع في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في ختام جلسة التداول.

ارتفاع أسعار النفط

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.07 دولارًا للبرميل عند التسوية بارتفاع سبعة سنتات أو 0.11 %. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداول عند 60.98 دولارًا للبرميل مرتفعًا 41 سنتًا بما يعادل 0.68%.