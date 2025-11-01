Icon

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع في أسعار النفط

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
ارتفاع في أسعار النفط
المواطن - فريق التحرير

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في ختام جلسة التداول.

ارتفاع أسعار النفط

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.07 دولارًا للبرميل عند التسوية بارتفاع سبعة سنتات أو 0.11 %. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداول عند 60.98 دولارًا للبرميل مرتفعًا 41 سنتًا بما يعادل 0.68%.

