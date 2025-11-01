بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك ارتفاع في أسعار النفط المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في ختام جلسة التداول.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.07 دولارًا للبرميل عند التسوية بارتفاع سبعة سنتات أو 0.11 %. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداول عند 60.98 دولارًا للبرميل مرتفعًا 41 سنتًا بما يعادل 0.68%.