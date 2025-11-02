ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي
قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، إن الزيادة الراهنة من الإصابات بالإنفلونزا الموسمية التي تشهدها المملكة لا تُعدّ مفاجئة من الناحية الوبائية، لكنها تختلف في توقيتها وحدّتها عن الأعوام السابقة.
وخلال مداخلة تلفزيونية على قناة “العربية”، أكد الدكتور عسيري أن الالتهابات والفيروسات التنفسية هذا الموسم ظهرت في وقت أبكر من المعتاد، موضحًا أن السلالات المنتشرة حاليًا هي ذاتها التي سادت العام الماضي، غير أن بعضها قد يُظهر ارتباطًا أكبر بارتفاع درجة الحرارة وشدة الأعراض مثل الحمى وآلام الجسم.
وأشار إلى أن الإقبال على لقاحات الإنفلونزا الموسمية هذا العام مرتفع بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز عدد الحاصلين على اللقاح في المملكة مليوني شخص حتى الآن، مضيفًا أن الموسم الحالي لا يزال في بدايته، مع بقاء نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر متوقعة من النشاط المرتفع للأمراض التنفسية.
وتوصي وزارة الصحة جميع الفئات، خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي، بالحصول على اللقاح السنوي للإنفلونزا، مؤكدًة أنه يُعدّ الوسيلة الأكثر فعالية في الحد من المضاعفات الخطيرة.
#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة الصحة للصحة السكانية الدكتور عبد الله عسيري: الإنفلونزا والفيروسات التنفسية حدثت بوقت أبكر من العام الماضي وبعض سلالاتها تتسبب في ارتفاع أعلى من المعتاد في درجات الحرارة @assiriama pic.twitter.com/rnN8XOeMEn
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 2, 2025