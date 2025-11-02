ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، إن الزيادة الراهنة من الإصابات بالإنفلونزا الموسمية التي تشهدها المملكة لا تُعدّ مفاجئة من الناحية الوبائية، لكنها تختلف في توقيتها وحدّتها عن الأعوام السابقة.

ارتفاع درجة الحرارة وشدة الأعراض

وخلال مداخلة تلفزيونية على قناة “العربية”، أكد الدكتور عسيري أن الالتهابات والفيروسات التنفسية هذا الموسم ظهرت في وقت أبكر من المعتاد، موضحًا أن السلالات المنتشرة حاليًا هي ذاتها التي سادت العام الماضي، غير أن بعضها قد يُظهر ارتباطًا أكبر بارتفاع درجة الحرارة وشدة الأعراض مثل الحمى وآلام الجسم.

وأشار إلى أن الإقبال على لقاحات الإنفلونزا الموسمية هذا العام مرتفع بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز عدد الحاصلين على اللقاح في المملكة مليوني شخص حتى الآن، مضيفًا أن الموسم الحالي لا يزال في بدايته، مع بقاء نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر متوقعة من النشاط المرتفع للأمراض التنفسية.

اللقاح السنوي للإنفلونزا

وتوصي وزارة الصحة جميع الفئات، خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي، بالحصول على اللقاح السنوي للإنفلونزا، مؤكدًة أنه يُعدّ الوسيلة الأكثر فعالية في الحد من المضاعفات الخطيرة.