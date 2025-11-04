Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

استئناف الرحلات في مطار رونالد ريجان بعد تهديد بوجود قنبلة

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
استئناف الرحلات في مطار رونالد ريجان بعد تهديد بوجود قنبلة
المواطن - فريق التحرير

استؤنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار رونالد ريجان في واشنطن اليوم الثلاثاء، بعد توقف مؤقت لأسباب أمنية عقب تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة أمريكية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية استئناف عمليات الإقلاع نحو الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، مع استمرار تأخر الرحلات الوافدة بمتوسط 51 دقيقة.

ولم تتضح بعد مدى مصداقية التهديد، الذي تزامن مع استجابة السلطات في ولاية نيوجيرسي لبلاغات مماثلة استهدفت مراكز اقتراع خلال الانتخابات المحلية الجارية في عدد من الولايات الأمريكية.

