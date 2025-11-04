استئناف الرحلات في مطار رونالد ريجان بعد تهديد بوجود قنبلة

استؤنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار رونالد ريجان في واشنطن اليوم الثلاثاء، بعد توقف مؤقت لأسباب أمنية عقب تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة أمريكية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية استئناف عمليات الإقلاع نحو الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، مع استمرار تأخر الرحلات الوافدة بمتوسط 51 دقيقة.

ولم تتضح بعد مدى مصداقية التهديد، الذي تزامن مع استجابة السلطات في ولاية نيوجيرسي لبلاغات مماثلة استهدفت مراكز اقتراع خلال الانتخابات المحلية الجارية في عدد من الولايات الأمريكية.