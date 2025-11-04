استئناف الرحلات في مطار رونالد ريجان بعد تهديد بوجود قنبلة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
استؤنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار رونالد ريجان في واشنطن اليوم الثلاثاء، بعد توقف مؤقت لأسباب أمنية عقب تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة أمريكية.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية استئناف عمليات الإقلاع نحو الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، مع استمرار تأخر الرحلات الوافدة بمتوسط 51 دقيقة.
ولم تتضح بعد مدى مصداقية التهديد، الذي تزامن مع استجابة السلطات في ولاية نيوجيرسي لبلاغات مماثلة استهدفت مراكز اقتراع خلال الانتخابات المحلية الجارية في عدد من الولايات الأمريكية.