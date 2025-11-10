استجابةً لتوجيهات الملك سلمان.. السديس يحث على إقامة صلاة الاستسقاء

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 22 جمادى الأولى 1447هـ حسب تقويم أم القرى؛ حثّ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عموم المواطنين والمقيمين وعُمّار المسجد الحرام والمسجد النبوي على إحياء هذه السنة النبوية المباركة، وإقامة الصلاة تقرّبًا إلى الله تعالى، وتضرّعًا لطلب الغيث.
وأكد الشيخ السديس أن صلاة الاستسقاء تأتي تأسّيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا إلى الاستسقاء عند تأخر المطر، موضحًا ما تحمله هذه الشعيرة من معانٍ إيمانية عظيمة تُظهر حاجة العباد إلى ربهم، وتدعو إلى التوبة والاستغفار، والإكثار من الصالحات والأعمال النافعة، سائلًا الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وينزل عليهم رحمته، وأن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والإيمان والخير والبركات.