استجابةً لتوجيهات الملك سلمان.. السديس يحث على إقامة صلاة الاستسقاء

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٩ مساءً
استجابةً لتوجيهات الملك سلمان.. السديس يحث على إقامة صلاة الاستسقاء
المواطن - فريق التحرير

استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 22 جمادى الأولى 1447هـ حسب تقويم أم القرى؛ حثّ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عموم المواطنين والمقيمين وعُمّار المسجد الحرام والمسجد النبوي على إحياء هذه السنة النبوية المباركة، وإقامة الصلاة تقرّبًا إلى الله تعالى، وتضرّعًا لطلب الغيث.

وأكد الشيخ السديس أن صلاة الاستسقاء تأتي تأسّيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا إلى الاستسقاء عند تأخر المطر، موضحًا ما تحمله هذه الشعيرة من معانٍ إيمانية عظيمة تُظهر حاجة العباد إلى ربهم، وتدعو إلى التوبة والاستغفار، والإكثار من الصالحات والأعمال النافعة، سائلًا الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وينزل عليهم رحمته، وأن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والإيمان والخير والبركات.

