استدعاء 1006 دراجات أطفال TREK Precaliber لخلل خطير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1006 دراجات أطفال من طراز “TREK Precaliber” والمصنّعة بين عامي 2024 و2026، وذلك بسبب خلل في الفرامل الخلفية قد يؤدي إلى تعطل عملها، مما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على الدراجة ووقوع حادث.
ودعت الوزارة عبر منصة إكس مستخدمي الدراجات المشمولة إلى التوقف الفوري عن استخدامها، والتحقق من شمولية الرقم التسلسلي عبر منصة Recalls.sa، ثم التواصل مع مؤسسة عجلات للتجارة لتحديد موعد للإصلاح المجاني.
كما أشارت الوزارة إلى أن الشركة ستقدم قسيمة شرائية بقيمة 75 ريال لمالكي الدراجات المشمولة ضمن إجراءات المعالجة.