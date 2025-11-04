استدعاء 133 مركبة كورفيت لخلل في نظام تعبئة الوقود

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 133 مركبة من طراز كورفيت (Corvette) من سنوات الطراز 2020 إلى 2025، بسبب خلل في نظام تعبئة الوقود قد يؤدي إلى تسربه أثناء عملية التزود، مما يرفع من احتمالية نشوب حريق.
ودعت الوزارة ملاك المركبات المشمولة بهذا الاستدعاء إلى التحقق من شمول مركباتهم عبر الموقع الإلكتروني Recalls.sa، والتواصل مع الشركة المعنية أو وكلائها في المملكة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لحماية المستهلك وضمان سلامة المركبات في السوق السعودي، مشددة على أهمية الاستجابة الفورية للاستدعاء تفاديًا لأي مخاطر محتملة.