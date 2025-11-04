Icon

استدعاء 133 مركبة كورفيت لخلل في نظام تعبئة الوقود

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١١ مساءً
استدعاء 133 مركبة كورفيت لخلل في نظام تعبئة الوقود
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 133 مركبة من طراز كورفيت (Corvette) من سنوات الطراز 2020 إلى 2025، بسبب خلل في نظام تعبئة الوقود قد يؤدي إلى تسربه أثناء عملية التزود، مما يرفع من احتمالية نشوب حريق.

ودعت الوزارة ملاك المركبات المشمولة بهذا الاستدعاء إلى التحقق من شمول مركباتهم عبر الموقع الإلكتروني Recalls.sa، والتواصل مع الشركة المعنية أو وكلائها في المملكة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لحماية المستهلك وضمان سلامة المركبات في السوق السعودي، مشددة على أهمية الاستجابة الفورية للاستدعاء تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

