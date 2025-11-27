Icon

متى موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن؟ Icon الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة Icon معرض عالم التمور يواصل جذب الزوّار بتجربة غنية في يومه الثاني بالرياض Icon أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية Icon مادورو يشهر سيفًا في عرض تعبوي! Icon دراما رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تشارك بـ “وننسى اللي كان” Icon زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية Icon رصد برق مصغر على المريخ Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وأتربة على عدة مناطق Icon صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
استقرار أسعار الذهب اليوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا في الجلسة الماضية، مع تقييم المتعاملين في السوق لاحتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% عند 4154.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3%، إلى 4151.20 دولارًا للأوقية.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي

الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 52.89 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1611.04 دولارًا، وخسر البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1409.87 دولارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد