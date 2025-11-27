استقرار أسعار الذهب اليوم

متى موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن؟ الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة معرض عالم التمور يواصل جذب الزوّار بتجربة غنية في يومه الثاني بالرياض أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية مادورو يشهر سيفًا في عرض تعبوي! دراما رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تشارك بـ “وننسى اللي كان” زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية رصد برق مصغر على المريخ توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وأتربة على عدة مناطق صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي
استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا في الجلسة الماضية، مع تقييم المتعاملين في السوق لاحتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% عند 4154.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3%، إلى 4151.20 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 52.89 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1611.04 دولارًا، وخسر البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1409.87 دولارات.