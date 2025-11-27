استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أنه بعد مرور أسبوعين على عملية فصل التوأم الجاميكي “أزاريا وأزورا إيلسون”، التي أجريت في 13 نوفمبر 2025م بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض، استقرت حالة التوأم “أزاريا” وخرجت من العناية المركزة للأطفال وعادت جميع مؤشراتها الحيوية لطبيعتها وأصبحت تتناول الطعام وتتفاعل بشكل طبيعي ولله الحمد.

وأوضح أنه بالنسبة للتوأم الآخر “أزورا” فلا تزال تشكو من مشاكل صحية في قلبها، وتخضع للتنفس الاصطناعي في العناية المركزة للأطفال وتتلقى الأدوية لمنع حصول هبوط حاد في القلب واستسقاء بالرئة، إذ كانت تعاني منذ بداية حياتها وقبل قدومها للمملكة من تضخم بالقلب وضعف بعضلة القلب لأن العضلة تضخ بنسبة أقل من 20% من المعدل الطبيعي، مما دفع الأطباء منذ ولادتها لاستخدام أدوية لدعم عضلة القلب ومدرات للبول.

وأشار معاليه إلى أن الفريق الطبي متعدد التخصصات التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة بما في ذلك المختصين في أمراض وزراعة القلب اجتمع عدة مرات، وتوصل إلى أن التوأم “أزورا” تحتاج لزراعة قلب لبقائها على قيد الحياة، ولكن بحكم عمرها ووزنها وعدم توافق قلب يناسب وزنها وبناء على المعايير المحلية لزراعة القلب، فإنه من غير الممكن زراعة قلب لها مما يضعف فرص نجاتها، مبينًا أن الفريق شرح ذلك لوالدة الطفلة قبل وبعد عملية الفصل وتقبلت القرار الطبي، مفيدًا أن الفريق الجراحي أكد أن التوأم الآخر “أزاريا” بصحة جيدة وهي جاهزة -بمشيئة الله- للخروج من المستشفى.

يذكر أن التوأم الملتصق الجامايكي “أزاريا وأزورا إيلسون” كانتا تشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد، وجرت عملية فصلهما بنجاح تام -ولله الحمد- على (6) مراحل ولمدة (5) ساعات، وشارك فيها فريق طبي مكوّن من (25) فردًا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل، وهي تعد العملية رقم (67) ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الذي استطاع خلال (35) عامًا أن يعتني بـ(152) توأمًا من (28) دولة في (5) قارات حول العالم.