افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة

انطلق، مساء اليوم السبت، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي و79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفداً يرأسهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، حيث رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف مصر الكرام والشعب المصري العظيم، قائلا: “استهل كلمتي بالترحيب بحضراتكم على أرض مصر أقدم دولة عرفها التاريخ”.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: “هنا حيث خطت الحضارة أول حروفها وشهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والعقيدة، لقد ألهمت مصر القديمة شعوب الأرض قاطبة ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة لتضيء طريق الحضارة والتقدم الإنساني معلنة أن صروح الحضارة تبنى في أوقات السلام وتنتشر بروح التعاون بين الشعوب”.

حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة

وتابع: “اليوم ونحن نحتفل معا بافتتاح المتحف المصري الكبير نكتب فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبل، فهذا أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة حضارة مصر التي لا ينقضى بهاؤها”.

أم الدنيا #مصر تُعيد تقديم حضارة الفراعنة بصورة عصرية مبدعة حضارية حديثة #المتحف_المصري_الكبير

هدية مصر للعالم pic.twitter.com/YmsM2Hj1ek — Ali Khalifa (@Bu3osha) November 1, 2025

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير “حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر”، حسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية، مساء الجمعة.

ويعد المتحف المصري الكبير (Grand Egyptian Museum – GEM)، المعروف أيضًا باسم الجراند إيجيبتيان ميوزيوم، هو أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويُعد إنجازًا ثقافيًا وطنيًا هائلًا لمصر.

ويغطي المتحف، مساحة إجمالية تصل إلى 500,000 متر مربع، ويضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية تعكس تاريخ مصر القديمة عبر سبعة آلاف عام، من العصور ما قبل الأسرات إلى العصور اليونانية والرومانية. يقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، مما يجعله نقطة جذب سياحية فريدة تربط بين الماضي والحاضر.

فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير

بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير، في أوائل التسعينيات على يد فاروق حسني، وزير الثقافة المصري السابق، الذي انتقد المتحف المصري التقليدي في ميدان التحرير بسبب ازدحامه وعدم كفاءته في الترميم. وقد تم إعلان المشروع رسميًا في عام 1992 تحت رئاسة حسني مبارك، بهدف توحيد الكنوز الأثرية وتوسيع عرضها. تم وضع حجر الأساس في عام 2002، وبدأ الإنشاء الفعلي في 2005، بمشاركة شركتي البلجيكية BESIX والمصرية أوراسكوم للإنشاءات، بتكلفة بلغت 1.2 مليار دولار. افتتاح المتحف المصري الكبير، ليس مجرد افتتاح منشأة سياحية. بل هو إحياء لحضارة عظيمة، صنعت مجد المصريين القدماء. pic.twitter.com/AIJVsi49Uf — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) November 1, 2025 فاز التصميم بمسابقة دولية أُعلنت في 2002، حيث شارك فيها 1,557 تصميمًا من 82 دولة، واختير تصميم المهندسين الأيرلنديين روزين هينيغان وشي-فو بينغ من شركة Heneghan Peng Architects، بالتعاون مع Buro Happold وArup. أما التصميم الداخلي والمعارض فكان من قبل Atelier Brückner، والمناظر الطبيعية من West 8. شهد المشروع تأخيرات عديدة بسبب الجائحة (كوفيد-19) في 2020، والتحديات اللوجستية، والنزاعات الإقليمية (مثل التوترات في الشرق الأوسط في 2025)، مما أدى إلى تأجيل الافتتاح من 2020 إلى نوفمبر 2025. بدأت المرحلة التجريبية في أكتوبر 2024، حيث زاره نحو 1.5 مليون زائر خلال 10 أشهر، وافتُتح رسميًا في 1 نوفمبر 2025 بحضور قادة عالميين، مع إغلاق مؤقت من 15 أكتوبر إلى 3 نوفمبر للتحضيرات النهائية.

الموقع والتصميم المعماري

يقع المتحف في طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي بمدينة الجيزة، على بعد حوالي 2 كيلومتر شمال غرب أهرامات الجيزة. يتميز بتصميم مثلثي المقطع، يمتد من المدخل نحو الأهرامات الثلاثة الرئيسية، مع جدران وأسقف مائلة تتوافق مع خطوطها، دون تجاوز ارتفاعها احترامًا للآثار القديمة. الواجهة مصنوعة من الرخام والزجاج، مزينة بكرتوش ودوائر تحمل هيروغليفية أسماء الملوك والملكات. العالم يحتفي اليوم بافتتاح صرح عربي وحضاري كبير #المتحف_المصري_الكبير أضخم متحف أثري في العالم.. تتويجٌ لحضارة خالدة تمتد لآلاف السنين، ورسالة ثقافية متجددة من أرض #الفراعنة إلى العالم. أيقونة تليق بتاريخ مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/NPHTn3qHQ5 — Dr. Ahmed Al Futaisi (@ahmedalfutaisi) November 1, 2025 يشمل المدخل الرئيسي قاعة الـ أتريوم (القاعة الكبرى) مساحتها 10,000 متر مربع، بسقف زجاجي يتيح رؤية الأهرامات، ويضم تمثال رمسيس الثاني (11 مترًا، 83 طنًا). الدرج الكبير (6,000 متر مربع، 50 مترًا ارتفاعًا) يربط بين القاعات بعرض 60 قطعة أثرية. كما يحتوي على ممرات مكيفة تربط بالأهرامات، ومرافق حديثة مثل مراكز المؤتمرات (40,000 متر مربع، قاعة رئيسية لـ1,000 شخص) ومتحف الأطفال التفاعلي (5,000 متر مربع).

المعروضات والقطع الأثرية يضم المتحف 12 قاعة رئيسية تغطي 24,000 متر مربع، منظمة زمنيًا وموضوعيًا، مع عرض نحو 50,000 قطعة (20,000 منها لأول مرة). تشمل:

القاعة/المعرض الوصف الرئيسي أبرز القطع القاعات 1-3 (العصور القديمة) العصور ما قبل الأسرات، المملكة القديمة، والانتقال الأول. تماثيل عملاقة، أدوات حجرية. القاعات 4-6 (المملكة الوسطى) المملكة الوسطى والانتقال الثاني. توابيت حجرية، فنون دينية. القاعات 7-9 (المملكة الحديثة) المملكة الحديثة، بما في ذلك عصر توت عنخ آمون. مجوهرات، أسلحة. القاعات 10-12 (العصور المتأخرة) الانتقال الثالث، العصر المتأخر، اليوناني-الروماني. تماثيل كليوباترا، آثار بطلمية. قاعات توت عنخ آمون (7,500 متر مربع) عرض كامل 5,398 قطعة لأول مرة، مصممة كقبر KV62. القناع الذهبي، العرش الذهبي، التابوت الذهبي (110 كجم)، ثلاثة أسرة جنائزية، ست عربات، تمثال أنوبيس. (المومياء تبقى في وادي الملوك). متحف سفن خوفو عرض سفينتي الشمس البالغتما 4,600 عامًا، مع شاشات تفاعلية. السفينتان الشمسيتان لخوفو. المعارض المؤقتة 5,000 متر مربع للمعارض الدولية. معارض متنوعة.

الافتتاح والوصول للزوار