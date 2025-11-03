Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

افتتاح مشروع خط الإنتاج الثاني لمصنع المتحد السعودي ووضع حجر الأساس لإنتاج الألياف

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
افتتاح مشروع خط الإنتاج الثاني لمصنع المتحد السعودي ووضع حجر الأساس لإنتاج الألياف

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني أمس، مشروع خط الإنتاج الثاني لمصنع المتحد السعودي الخاص بالألياف غير المنسوجة، ووضع حجر الأساس لمشروع إنتاج الألياف الصحية بحجم استثمار 430 مليون، ومساحة 30 ألف متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع: “نثمن لشركة إنتاج الألياف اختيارها مدن الهيئة الملكية مقرًا لها منذ عام 1994م، حيث كانت مثالًا في العمل الدؤوب والسعي لتطوير صناعة الألياف”، مبينًا أن هذا الحدث المميز الذي نشهد فيه تدشين توسعة خط إنتاج الأنسجة غير المحاكة ووضع حجر الأساس لمشروع إنتاج الألياف الصحية بمدينة ينبع الصناعية يمثل ثمرة لرؤية طموحة وشراكة إستراتيجية ناجحة تسهم في توطين صناعات مهمة داخل المملكة.

وأكد المهندس الجهني أن ينبع الصناعية أصبحت بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وجهة جاذبة للاستثمار بما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة وموقع إستراتيجي.

