Icon

اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 Icon الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك Icon الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار Icon تضاريس العُلا.. ميزة استثنائية لسباقات القدرة والتحمّل Icon الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية Icon حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان Icon ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير Icon الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025 Icon الأولى من نوعها.. مطار الملك خالد الدولي يعلن بدء تنفيذ أكبر خطة تحول استراتيجية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ مساءً
اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم اقتران القمر بكوكب زحل، في مشهد فلكي بديع جذب الأنظار إلى الأفق الجنوبي الغربي.

وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك عدنان خليفة، أن اقتران القمر بزحل يُعد من الظواهر الفلكية المتكررة التي يمكن رصدها بسهولة بالعين المجرّدة، لافتًا النظر إلى أن زحل، رغم أنه ليس من ألمع الأجرام السماوية، يتميّز بسطوع واضح وموقع مرتفع في السماء يتيح مشاهدته بوضوح نسبي.

قد يهمّك أيضاً
فلكية جدة: القمر البدر في أقرب مسافة له من الأرض اليوم 

فلكية جدة: القمر البدر في أقرب مسافة له من الأرض اليوم 

رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء

رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء

وبين أن زحل يعد ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ويشتهر بحلقاته الواسعة المكوّنة من الجليد والصخور، التي تجعله من أكثر الكواكب تميزًا عند رصده بالتلسكوبات الصغيرة.

وأشار إلى أن مثل هذه الظواهر تسهم في تعزيز الوعي الفلكي وتشجيع الجمهور على مراقبة السماء، مؤكدًا أن شهر ديسمبر سيشهد عدة مشاهدات فلكية مميزة للكواكب والنجوم اللامعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد