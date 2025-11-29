اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار تضاريس العُلا.. ميزة استثنائية لسباقات القدرة والتحمّل الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025 الأولى من نوعها.. مطار الملك خالد الدولي يعلن بدء تنفيذ أكبر خطة تحول استراتيجية
شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم اقتران القمر بكوكب زحل، في مشهد فلكي بديع جذب الأنظار إلى الأفق الجنوبي الغربي.
وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك عدنان خليفة، أن اقتران القمر بزحل يُعد من الظواهر الفلكية المتكررة التي يمكن رصدها بسهولة بالعين المجرّدة، لافتًا النظر إلى أن زحل، رغم أنه ليس من ألمع الأجرام السماوية، يتميّز بسطوع واضح وموقع مرتفع في السماء يتيح مشاهدته بوضوح نسبي.
وبين أن زحل يعد ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ويشتهر بحلقاته الواسعة المكوّنة من الجليد والصخور، التي تجعله من أكثر الكواكب تميزًا عند رصده بالتلسكوبات الصغيرة.
وأشار إلى أن مثل هذه الظواهر تسهم في تعزيز الوعي الفلكي وتشجيع الجمهور على مراقبة السماء، مؤكدًا أن شهر ديسمبر سيشهد عدة مشاهدات فلكية مميزة للكواكب والنجوم اللامعة.