اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم اقتران القمر بكوكب زحل، في مشهد فلكي بديع جذب الأنظار إلى الأفق الجنوبي الغربي.

وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك عدنان خليفة، أن اقتران القمر بزحل يُعد من الظواهر الفلكية المتكررة التي يمكن رصدها بسهولة بالعين المجرّدة، لافتًا النظر إلى أن زحل، رغم أنه ليس من ألمع الأجرام السماوية، يتميّز بسطوع واضح وموقع مرتفع في السماء يتيح مشاهدته بوضوح نسبي.

وبين أن زحل يعد ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ويشتهر بحلقاته الواسعة المكوّنة من الجليد والصخور، التي تجعله من أكثر الكواكب تميزًا عند رصده بالتلسكوبات الصغيرة.

وأشار إلى أن مثل هذه الظواهر تسهم في تعزيز الوعي الفلكي وتشجيع الجمهور على مراقبة السماء، مؤكدًا أن شهر ديسمبر سيشهد عدة مشاهدات فلكية مميزة للكواكب والنجوم اللامعة.