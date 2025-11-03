Icon

الأخضر تحت 16 عامًا يتأهل لنهائي كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
الأخضر تحت 16 عامًا يتأهل لنهائي كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا
المواطن - فريق التحرير

تأهل المنتخب السعودي تحت (16) عامًا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت (17) عامًا 2025 بعدما تغلب على المنتخب الأردني بركلات الترجيح (4 – 3) في اللقاء الذي جمعهمها مساء الأحد على ملعب العقبة في نصف النهائي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تستضيفها الأردن حتى الرابع من نوفمبر الجاري.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي (1 – 1)، حيث تمكن المنتخب السعودي من تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب علي عوض عند الدقيقة (12)، بينما أدرك المنتخب الأردني التعادل عن طريق اللاعب ممدوح أبو سعد عند الدقيقة (88)، ويحسم المنتخب السعودي اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة (4 – 3).

ويضرب “الأخضر” موعدًا يوم الثلاثاء المقبل في نهائي البطولة مع المنتخب اللبناني الذي تأهل على حساب نظيره السوري بركلات الترجيح بنتيجة (4 – 3).

 

