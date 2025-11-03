الأخضر تحت 16 عامًا يتأهل لنهائي كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
تأهل المنتخب السعودي تحت (16) عامًا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت (17) عامًا 2025 بعدما تغلب على المنتخب الأردني بركلات الترجيح (4 – 3) في اللقاء الذي جمعهمها مساء الأحد على ملعب العقبة في نصف النهائي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تستضيفها الأردن حتى الرابع من نوفمبر الجاري.
وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي (1 – 1)، حيث تمكن المنتخب السعودي من تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب علي عوض عند الدقيقة (12)، بينما أدرك المنتخب الأردني التعادل عن طريق اللاعب ممدوح أبو سعد عند الدقيقة (88)، ويحسم المنتخب السعودي اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة (4 – 3).
ويضرب “الأخضر” موعدًا يوم الثلاثاء المقبل في نهائي البطولة مع المنتخب اللبناني الذي تأهل على حساب نظيره السوري بركلات الترجيح بنتيجة (4 – 3).