الأخضر تحت 16 عامًا يتوَّج بلقب كأس اتحاد غرب آسيا 2025

تُوّج المنتخب السعودي تحت (16) عامًا بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت (17) عامًا 2025، عقب فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة (5 – 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب العقبة في الأردن.

وافتتح المنتخب اللبناني التسجيل عند الدقيقة الـ(73) عن طريق لاعبه عدنان ماضي، وأدرك المنتخب السعودي التعادل عند الدقيقة الـ(90) بلاعبه يزن عبد رب النبي.

لقب كأس اتحاد غرب آسيا 2025

وتصدر الأخضر مجموعته الأولى في البطولة التي ضمّت منتخبات العراق ولبنان والكويت، قبل أن يتأهل إلى المباراة النهائية بتغلبه على المنتخب الأردني بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

وبهذا التتويج يواصل المنتخب السعودي للفئات السنية تحقيق نتائجه المميزة في المشاركات الإقليمية، تأكيدًا لتطور منظومة المنتخبات السنية ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم.