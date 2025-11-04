Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأخضر تحت 16 عامًا يتوَّج بلقب كأس اتحاد غرب آسيا 2025

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ مساءً
الأخضر تحت 16 عامًا يتوَّج بلقب كأس اتحاد غرب آسيا 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُوّج المنتخب السعودي تحت (16) عامًا بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت (17) عامًا 2025، عقب فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة (5 – 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب العقبة في الأردن.

وافتتح المنتخب اللبناني التسجيل عند الدقيقة الـ(73) عن طريق لاعبه عدنان ماضي، وأدرك المنتخب السعودي التعادل عند الدقيقة الـ(90) بلاعبه يزن عبد رب النبي.

قد يهمّك أيضاً
الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب

الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب

القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق وتشكيل الفريقين

القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق وتشكيل الفريقين

لقب كأس اتحاد غرب آسيا 2025

وتصدر الأخضر مجموعته الأولى في البطولة التي ضمّت منتخبات العراق ولبنان والكويت، قبل أن يتأهل إلى المباراة النهائية بتغلبه على المنتخب الأردني بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

وبهذا التتويج يواصل المنتخب السعودي للفئات السنية تحقيق نتائجه المميزة في المشاركات الإقليمية، تأكيدًا لتطور منظومة المنتخبات السنية ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب
الرياضة

الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا...

الرياضة