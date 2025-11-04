الأخضر تحت 16 عامًا يتوَّج بلقب كأس اتحاد غرب آسيا 2025

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
تُوّج المنتخب السعودي تحت (16) عامًا بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت (17) عامًا 2025، عقب فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة (5 – 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب العقبة في الأردن.
وافتتح المنتخب اللبناني التسجيل عند الدقيقة الـ(73) عن طريق لاعبه عدنان ماضي، وأدرك المنتخب السعودي التعادل عند الدقيقة الـ(90) بلاعبه يزن عبد رب النبي.
وتصدر الأخضر مجموعته الأولى في البطولة التي ضمّت منتخبات العراق ولبنان والكويت، قبل أن يتأهل إلى المباراة النهائية بتغلبه على المنتخب الأردني بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.
وبهذا التتويج يواصل المنتخب السعودي للفئات السنية تحقيق نتائجه المميزة في المشاركات الإقليمية، تأكيدًا لتطور منظومة المنتخبات السنية ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم.
#عاجل | منتخبنا الوطني 🇸🇦 تحت 16 عامًا بطلًا لـ كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 بعد فوزه على منتخب لبنان بركلات الترجيح #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/Q3L1qH1U1A
— الإخبارية – رياضة (@alekhbariyaSPO) November 4, 2025