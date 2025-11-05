Icon

بهدف دون رد

الأخضر تحت 17 عامًا يخسر من النمسا بافتتاح مشواره بمونديال قطر

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٩ مساءً
الأخضر تحت 17 عامًا يخسر من النمسا بافتتاح مشواره بمونديال قطر
المواطن - فريق التحرير

خسر المنتخب السعودي اليوم، أولى مبارياته في بطولة كأس العالم تحت (17) عامًا 2025 من نظيره النمساوي بهدف دون رد، وذلك في أكاديمية أسباير بقطر.

وجاء هدف المباراة الوحيد للمنتخب النمساوي من ركلة جزاء عند الدقيقة (55).

ويلاقي الأخضر منتخب نيوزيلندا في ثاني مبارياته يوم الثامن من نوفمبر الجاري.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت (17) عامًا يوجد في المجموعة (12)، التي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ونيوزيلندا، ومالي.

