الأخضر تحت 17 عامًا يخسر من النمسا بافتتاح مشواره بمونديال قطر

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
خسر المنتخب السعودي اليوم، أولى مبارياته في بطولة كأس العالم تحت (17) عامًا 2025 من نظيره النمساوي بهدف دون رد، وذلك في أكاديمية أسباير بقطر.
وجاء هدف المباراة الوحيد للمنتخب النمساوي من ركلة جزاء عند الدقيقة (55).
ويلاقي الأخضر منتخب نيوزيلندا في ثاني مبارياته يوم الثامن من نوفمبر الجاري.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت (17) عامًا يوجد في المجموعة (12)، التي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ونيوزيلندا، ومالي.