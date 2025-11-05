الأخضر تحت 17 عامًا يخسر من النمسا بافتتاح مشواره بمونديال قطر

خسر المنتخب السعودي اليوم، أولى مبارياته في بطولة كأس العالم تحت (17) عامًا 2025 من نظيره النمساوي بهدف دون رد، وذلك في أكاديمية أسباير بقطر.

وجاء هدف المباراة الوحيد للمنتخب النمساوي من ركلة جزاء عند الدقيقة (55).

ويلاقي الأخضر منتخب نيوزيلندا في ثاني مبارياته يوم الثامن من نوفمبر الجاري.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت (17) عامًا يوجد في المجموعة (12)، التي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ونيوزيلندا، ومالي.