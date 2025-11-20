Icon

الأخضر يُعلن قائمته الرسمية لكأس العرب 2025 في قطر

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إيرڤي رينارد، اليوم الخميس، قائمة المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل في دولة قطر.

وضمّت القائمة (23) لاعبًا، كالتالي:

نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

