Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٤ مساءً
الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، المُقام في مركز إكسبو الشارقة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن حضور ثقافي عربي واسع يجسّد مكانة المعرض أحد أبرز المحافل الأدبية في المنطقة.

وأكَّد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن مشاركة المملكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، تأتي انطلاقًا من العلاقات الثقافية المتينة التي تربط بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، إذ تسعى الهيئة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الأدب والنشر والترجمة؛ نظرًا لما تشهده المملكة والإمارات من ازدهار في الحراك الثقافي والتقدم المعرفي.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025

السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025

إطلاق برنامج “مديد” لتمكين القطاع غير الربحي ثقافيًا

إطلاق برنامج “مديد” لتمكين القطاع غير الربحي ثقافيًا

وبيَّن أن المعرض يشكّل فرصة داعمة لصناعة الكتاب والنشر بما يتيحه للناشرين السعوديين من تواصل معرفي مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة المملكة بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن جهودها لتعزيز حضورها الثقافي العربي، وإبراز تطور صناعة النشر والترجمة في المملكة، من خلال جناح متكامل يحتضن عددًا من المؤسسات الثقافية والتعليمية الوطنية، هي: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة حفر الباطن، والمختبر السعودي للنقد، والمرصد العربي للترجمة، وجمعية النشر.

وتُجسّد هذه المشاركة عمق الروابط الثقافية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة وصناعة المعرفة، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي العربي والدولي، بما يعكس التوجه السعودي نحو بناء صناعة ثقافية مستدامة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويقدّم الجناح السعودي خلال أيام المعرض برنامجًا ثقافيًّا متنوعًا يضم ندوات أدبية، وجلسات حوارية، وورش عمل، وأمسيات شعرية، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين السعوديين، في حضور يعكس ثراء الأدب السعودي وتفاعله مع المشهد الثقافي العربي المعاصر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد