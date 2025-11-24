الأرصاد: لا تأثيرات مباشرة لرماد بركان هايلي غوبي على السعودية

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني إنه لا تأثيرات مباشرة من الرماد البركاني الناتج عن بركان هايلي غوبي على المملكة.
وتابع القحطاني عبر منصة إكس إن المركز الوطني للأرصاد يتابع باهتمام المستجدات المعنية بذلك، وسيصدر التقارير اللازمة متى مادعت الحاجة.