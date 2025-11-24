Icon

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة Icon كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ Icon ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض Icon 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأرصاد: لا تأثيرات مباشرة لرماد بركان هايلي غوبي على السعودية

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥١ مساءً
الأرصاد: لا تأثيرات مباشرة لرماد بركان هايلي غوبي على السعودية
المواطن - فريق التحرير

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني إنه لا تأثيرات مباشرة من الرماد البركاني الناتج عن بركان هايلي غوبي على المملكة.

وتابع القحطاني عبر منصة إكس إن المركز الوطني للأرصاد يتابع باهتمام المستجدات المعنية بذلك، وسيصدر التقارير اللازمة متى مادعت الحاجة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد