الأرصاد: لا تأثيرات مباشرة لرماد بركان هايلي غوبي على السعودية

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني إنه لا تأثيرات مباشرة من الرماد البركاني الناتج عن بركان هايلي غوبي على المملكة.

وتابع القحطاني عبر منصة إكس إن المركز الوطني للأرصاد يتابع باهتمام المستجدات المعنية بذلك، وسيصدر التقارير اللازمة متى مادعت الحاجة.